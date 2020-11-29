Квят и еще четыре гонщика не встали на колено перед гонкой «Гран-при Бахрейна»
17:07
Гонщики «Формулы-1» провели традиционную антирасистскую акцию перед стартом гонки «Гран-при Бахрейна».
На фотографии, опубликованной пресс-службой «Формулы-1», пилотов встали на одно колено в поддержку акции Black Lives Matter.
Гонщики «Формулы-1» встают на одно колено перед каждой гонкой сезона-2020 в поддержку борьбы с расизмом и социальной несправедливостью.
Некоторые пилоты, в том числе и россиянин Даниил Квят, предпочитают не вставать на колено а проводить акцию стоя, облачившись в футболки с надписью «Нет расизму».
#WeRaceAsOne #BahrainGP ?? #F1 pic.twitter.com/LV5Wncoc0T— Formula 1 (@F1) November 29, 2020
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