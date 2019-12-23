«Феррари» объявила о новом контракте с Леклером до 2024 года
15:01
«Феррари» продлила соглашение с пилотом команды Шарлем Леклером, сообщает пресс-служба Скудерии. Новое соглашение будет действовать до 2024 года.
2 Wins ?— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 23, 2019
4 Fastest laps ?
7 Poles ?
10 Podiums ?
...and a contract extension to 2??0??2??4?? ??
We're delighted to announce that @Charles_Leclerc will be with us until 2024 ?#essereFerrari ? #Charles2024 pic.twitter.com/Gv8BAfrFAh
Детали сделки не указаны. По информации La Gazzetta dello Sport, его зарплата составит около 9 млн евро за сезон — это в три раза больше, чем он получал. В завершившемся сезоне Леклер стал четвертым в итоговом рейтинге, опередив партнера по «Феррари» Себастьяна Феттеля. 22-летний монегаск набрал 24 очка.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...