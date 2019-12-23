«Феррари» объявила о новом контракте с Леклером до 2024 года

«Феррари» продлила соглашение с пилотом команды Шарлем Леклером, сообщает пресс-служба Скудерии. Новое соглашение будет действовать до 2024 года.

2 Wins ?

4 Fastest laps ?

7 Poles ?

10 Podiums ?



...and a contract extension to 2??0??2??4?? ??



We're delighted to announce that @Charles_Leclerc will be with us until 2024 ?#essereFerrari ? #Charles2024 pic.twitter.com/Gv8BAfrFAh — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 23, 2019

Детали сделки не указаны. По информации La Gazzetta dello Sport, его зарплата составит около 9 млн евро за сезон — это в три раза больше, чем он получал. В завершившемся сезоне Леклер стал четвертым в итоговом рейтинге, опередив партнера по «Феррари» Себастьяна Феттеля. 22-летний монегаск набрал 24 очка.