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«Феррари» объявила о новом контракте с Леклером до 2024 года

15:01
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«Феррари» продлила соглашение с пилотом команды Шарлем Леклером, сообщает пресс-служба Скудерии. Новое соглашение будет действовать до 2024 года.

Детали сделки не указаны. По информации La Gazzetta dello Sport, его зарплата составит около 9 млн евро за сезон — это в три раза больше, чем он получал. В завершившемся сезоне Леклер стал четвертым в итоговом рейтинге, опередив партнера по «Феррари» Себастьяна Феттеля. 22-летний монегаск набрал 24 очка.

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