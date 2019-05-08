Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто сообщил, что команда усовершенствует силовые установки на машинах. Обновление будет использовано уже на "Гран-при Испании".

– Традиционно в Испании большинство команд вносят изменения, – цитирует F1Today Бинотто. – Поэтому мы ждем роста производительности от конкурентов. Сейчас мы отстаем в чемпионате и нам надо наверстать упущенное. Поэтому мы знаем, над чем нужно работать. Мы доработаем аэродинамику, а также установим новые силовые агрегаты, которые обновим досрочно, поскольку ранее планировали это сделать с Канады.