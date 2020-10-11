Боттас сошел на «Гран-при Айфеля» из-за технических неполадок
15:50
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас не смог завершить «Гран-при Айфеля» из-за технических проблем.
Финский пилот заехал в боксы на 18-м круге гонки, после чего не вернулся на трассу. По ходу заезда Боттас жаловался на потерю мощности.
Отметим, что финн выиграл квалификацию и стартовал с первой позиции.
Nooooo ?— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) October 11, 2020
PU issues force @ValtteriBottas to retire the car. His #EifelGP is over. pic.twitter.com/lWb6IZp17k