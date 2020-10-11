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Боттас сошел на «Гран-при Айфеля» из-за технических неполадок

15:50
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас не смог завершить «Гран-при Айфеля» из-за технических проблем.

Финский пилот заехал в боксы на 18-м круге гонки, после чего не вернулся на трассу. По ходу заезда Боттас жаловался на потерю мощности.

Отметим, что финн выиграл квалификацию и стартовал с первой позиции.

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