Боттас сошел на «Гран-при Айфеля» из-за технических неполадок

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас не смог завершить «Гран-при Айфеля» из-за технических проблем.

Финский пилот заехал в боксы на 18-м круге гонки, после чего не вернулся на трассу. По ходу заезда Боттас жаловался на потерю мощности.

Отметим, что финн выиграл квалификацию и стартовал с первой позиции.