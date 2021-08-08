Гонку MotoGP в Шпильберге прервали из-за пожара

Гонщик Дани Педроса вернулся в MotoGP по приглашению KTM и стартовал на «Гран-при Штирии» с 14-й позиции. Однако на третьем круге испанец упал на выходе из третьего поворота.

Его байк остался лежать в опасной близости от гоночной траектории — и Лоренцо Савадори, занимавший одну из последних позиций, не смог избежать контакта с ним.

Incredible photos ?

Incredible mess ?#StyrianGP pic.twitter.com/OfHrd3C6cF — MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) August 8, 2021

После аварии по всей трассе разлилось и вспыхнуло топливо. Гонку по соображениям безопасности остановили красными флагами.

Рестарт был дан на сокращенную дистанцию, но с первоначальных стартовых позиций. Гонщик «Прамак-Дукати» Хорхе Мартин одержал свою первую победу в MotoGP.