Гонку MotoGP в Шпильберге прервали из-за пожара
18:57
Гонщик Дани Педроса вернулся в MotoGP по приглашению KTM и стартовал на «Гран-при Штирии» с 14-й позиции. Однако на третьем круге испанец упал на выходе из третьего поворота.
Его байк остался лежать в опасной близости от гоночной траектории — и Лоренцо Савадори, занимавший одну из последних позиций, не смог избежать контакта с ним.
После аварии по всей трассе разлилось и вспыхнуло топливо. Гонку по соображениям безопасности остановили красными флагами.
Рестарт был дан на сокращенную дистанцию, но с первоначальных стартовых позиций. Гонщик «Прамак-Дукати» Хорхе Мартин одержал свою первую победу в MotoGP.
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