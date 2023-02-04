«На дорогах общего пользования мне говорили, что я не умею ездить и купила права». Интервью самой известной российской автогонщицы

Ирина Сидоркова — о сезоне без международных стартов, женщинах в автогонках и хейтерах.

Участнице программы SMP Racing, выступавшей в W-Series, Ирине Сидорковой всего 19 лет. Но она за рулем уже 13 лет. В детстве будущая гонщица коллекционировала машинки, а затем увидела мультфильм «Тачки» и поняла, что автоспорт — это и есть ее жизнь. Сидоркова многого достигла, и сейчас она, пожалуй, самая известная девушка в отечественных автогонках.

В эксклюзивном интервью «СЭ» Ирина оценила свой предыдущий сезон, прокомментировала досрочное завершение женской серии, а также объяснила, почему не любит ездить по дорогам общего пользования.

Сезон был глупым и грустным

— Прошлый сезон, в рамках которого вы выступали в РСКГ в программе SMP Racing, был нетипичный...

— Да. Не что-то непривычное — я уже выступала в кольцевых гонках в России. Но после международного уровня пришлось немного перестроиться. Тяжело было морально из-за того, что каждый этап что-то происходило с точки зрения технических вопросов, что-то ломалось или что-то не получалось. На этапе в Санкт-Петербурге у меня три раза за один день горел мотор. Из-за этого я потеряла шансы на борьбу в топ-3: мои соперники набрали по 70 очков, а я 0. С таким отрывом бороться на предпоследнем этапе уже было бесполезно. Сезон был больше глупым и грустным. Надеюсь, что в этом году все исправится.

— Чем планируете заняться в ближайшее время?

— Пока окончательных планов нет, так как мой календарь зависит прежде всего от моих наставников из SMP Racing. Надеюсь, что они мне дадут шанс показать себя в кольцевых гонках и в этом сезоне тоже, так что в скором времени все станет известно.

— Вы недавно говорили, что вашими любимыми трассами остаются «Крепость Грозная» и «Нижегородское кольцо». Как гонщики вообще определяют, где им больше нравится?

— Вы знаете, это как в любом другом спорте. Как бальницы определяют, какое платье их любимое — черное или желтое? Выбирают то, что больше нравится, какой цвет любимый. Так и здесь. Кто-то выбирает одну трассу, потому что больше любит левые повороты, кто-то правые. А другие не любят поворачивать и выбирают ту, в которой длинные прямые.

Я с детства люблю закрученные трассы, где особо не отдохнешь, где короткие прямые участки и много разных поворотов — не просто правые и левые, а с наклоном или обратным углом наклона. Поэтому из российских это «Крепость Грозная» и «Нижегородское кольцо», которые демонстрируют мастерство спортсмена, а не двигателя. Плюс они очень интересные и сложные для обгонов: узкие, а повороты есть и быстрые, и медленные. Сложно обойти соперника, приходится много думать. Я такое люблю.

Ирина Сидоркова. smpracing.ru

— Вы сотрудничаете с автодилерами, проводите тест-драйвы. Сейчас очень популярны инфлюэнсеры — личности, которые продвигают что-то в социальных сетях. Не думали стать кем-то подобным?

— Это в любом случае интересно. Я стараюсь показывать, что сейчас девочек в автоспорт приходит больше — потому что сейчас многое организуется и проводится с оглядкой на женщин. Например, W-Series или новая женская серия F1 Academy. В прошлом сезоне в СМП РСКГ провели отдельный женский зачет, чтобы стимулировать девушек к участию и борьбе. Мне своим примером хочется показать, что это возможно — чего-то добиваться, бороться.

— Критика в социальных сетях не пугает?

— Она всегда есть. Если ты чем-то занимаешься и тебя критикуют — это значит, что ты все делаешь хорошо. До сих пор есть такая тема, что мужчины любят подкалывать женщин за рулем — вне зависимости от того, прав ты или неправ. Очень надеюсь, что это изменится. Даже у меня бывало такое, что на дорогах общего пользования мне говорили, что я не умею ездить и купила права. Я сидела и думала: сказать ему или нет? (Смеется.) Поэтому, конечно, критика в социальных сетях встречается. И это нормально. Для меня это показатель того, что за мной следят, смотрят. Когда нет хейта — то это значит, что ты никому не интересен.

Без W-Series для девочек станет меньше гонок

— В 2021-м вам не дали американскую визу, и вам пришлось пропустить последний этап W-Series и завершить сезон досрочно. Как пережили эту неприятную ситуацию?

— Я до сих пор не понимаю, почему мне не дали визу. Все было просто — я пришла на собеседование, где обычно задают вопросы — что, зачем и почему. Я все подробно рассказала. И это был первый раз, когда консулом была женщина. Не знаю, совпадение или нет. Она открыла мой паспорт и начала задавать какие-то странные вопросы. Один из них был: что вы делали столько дней в Англии? Я объясняю, что участвовала в чемпионате. Я туда летала на тесты, плюс там проходят мероприятия, съемки. Она отвечает, что у нее тоже есть английская виза, но она там столько времени не проводит.

Я не знала, что на это ответить. Я же спортсмен! Она мне дала отказ, видите ли, я ненадежный человек. И могу остаться в Америке. Спорить было бесполезно. Больше консулы-женщины мне не попадались. И все визы у меня есть.

— Нормально с этим справились?

— Пережила так себе. С одной стороны, сезон-2021 в W-Series сложился удачно. Уже на втором этапе мне удалось подняться на подиум, и это был успех: я была самой юной и самой неопытной из всех участниц. Но потом началась череда неудач. Первой из них стал ложноположительный тест на коронавирус, после чего меня не допустили к этапу. А на следующий день, когда тест переделали и он ничего не показал, но гонка уже прошла, мне просто сказали: «Извини». Потом была история с визой, и я пропустила два сдвоенных этапа в США, а ведь я могла бороться как минимум за топ-5 в сезоне! Но я рассчитывала на 2022 год. Просто решила, что буду готовиться, получу все визы и погружусь в новый сезон. Но что случилось — то случилось.

Ирина Сидоркова. smpracing.ru

— W-Series досрочно завершила сезон-2022 в связи с нехваткой финансов. Понятно, что внутренней кухни вы не видели, сказать сложно. Но это закономерно, по вашему мнению?

— Я поддерживала связь с людьми из W-Series, но на уровне «как дела?». Я понятия не имела, что у них там какие-то проблемы, так что не могу ничего сказать. Для меня это такая же неожиданность, как и для всего мира. Я встала утром, увидела новости и подумала: «Что происходит?», но больше ни с кем это не обсуждала.

— Новый сезон состоится?

— Они очень боевые ребята и за свое дело будут стоять до конца. Если W-Series больше не будет, то это минус одна ветвь для развития девочек в автоспорте. Это полностью бесплатный для девушек чемпионат, но победитель получает 500 тысяч долларов, которые можно потратить на свое дальнейшее развитие.

За мою карьеру было столько непонятного, что меня сложно удивить

— Как находите мотивацию без международных стартов? Спортсменам сейчас очень трудно.

— Здесь два варианта. Первый — жалеть себя и говорить, как все плохо, а можно даже завершить выступления. Второй — жить и работать с чем есть. За мою карьеру происходило столько непонятного, что меня сложно чем-то удивить. Я отношусь к этому философски, как к испытанию. Если закрывается одна дверь, открывается другая. Стараюсь сконцентрироваться на сезоне в России, выигрывать российские чемпионаты, обкатывать трассы. В том году у меня не очень получилось это сделать. Надеюсь, что в наступающем сезоне мне удастся исправить ситуацию и погрузиться в российские кольцевые гонки. А дальше, может, что-то изменится и я смогу вновь вернуться в международные гонки.

— Появились ли проблемы с экипировкой или запчастями из-за санкций?

— Об этом лучше спрашивать у команды, но мне кажется, что у нас не было трудностей в этом году с резиной, запчастями и топливом.

Ирина Сидоркова. smpracing.ru

— Тренировочный процесс не поменялся?

— В автоспорте он довольно своеобразный. Если ты выступаешь на международном уровне, то должен тренироваться вне России. Речь про «Формулу» — для нее у нас не так много возможностей. Один из примеров — «Сочи Автодром», трасса с быстрыми поворотами. Но тренироваться нужно на более закрученных. К тому же тут нет подходящей для тренировок техники. Так что нужны тесты в Европе, что само по себе дорого: аренда машины, трассы, логистика. Нельзя сказать, что мы постоянно тренируемся.

Тесты обычно проходят один-два раза в год до и после сезона. Это стоит около миллиона рублей. Понятно, что нет возможности делать это постоянно. А так большую часть времени я провожу в спортзале и на симуляторах. В автоспорте важна физическая подготовка. Гоночный симулятор — это не просто руль, но и дополнительные настройки, как в настоящей машине: по рулю, педалям, подвеске. Трасса в симуляторе тоже повторяет каждый поворот и каждую кочку настоящего трека. И на этом ты работаешь по четыре часа в день. А потом уже едешь на реальные трассы. Это на самом деле очень помогает.

— В 2023-м появится новая женская серия F1 Academy (Академия «Формулы-1») для подготовки девушек к переходу на следующую ступень автоспорта. Что вы думаете об этом?

— Я не знаю подробностей, так что могу только сказать, что хороший шаг и большой плюс для появления новых девушек в автоспорте. Еще лучше, что этим занялись непосредственно организаторы «Формулы-1». Значит, они видят в этом важный смысл. Любое позитивное движение всегда только на пользу. В W-Series мы ездили все вместе: кому-то было 17 лет, а кому-то 32. Начнется серия — будем смотреть, какие будут результаты, внимание аудитории, зрителей. Это тоже все важно.

— Уровень женщин в автоспорте растет?

— Ну конечно. Когда создаются такие возможности, как W-Series, которая уже провела три сезона и дала возможность выступать девочкам без финансовой поддержки и получать опыт, — это огромный плюс к развитию. W-Series давала шанс прежде всего талантливым девушкам, а не тем, у кого есть деньги на выступления. Без этого чемпионата они не смогли бы выступать в принципе.