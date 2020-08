Российский гонщик выиграл этап «Формулы-2», но судьи лишили его победы

Российский автогонщик Никита Мазепин финишировал первым в субботней гонке «Формулы-2» в Бельгии, но решением судей лишился победы.

После завершения гонки 21-летний пилот был наказан пятисекундным штрафом за выдавливание с трассы японца Юки Цуноды на финишной прямой. В результате победителем гонки стал Цунода, а Мазепин занял второе место. Замкнул тройку лучших Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

Роберт Шварцман стал пятым, Артем Маркелов финишировал 16-м.

