Пьяный водитель разбил техничку 16-летней российской автогонщицы

16-летняя гонщица молодежной программа SMP Racing Ирина Сидоркова опубликовала сообщение об аварии, в которую попали ее брат и отец, управлявший машиной технической поддержки.

– Беда, к сожалению, пришла и к нам. Пьяный (уже заведено уголовное дело) на огромной скорости потерял управление и вылетел в лоб на наш автобус, – написала Сидоркова в Instagram, – В автобусе были папа и брат. Если кратко, то папа жив, но поломался. Сейчас он в больнице. Брат отделался ушибами.

Сидоркова – одна из немногих российских девушек-пилотов, которая в последние годы заметно прогрессирует. В формульной серии FIA Formula 4 Spain она выступает за команду DriveX Team. В 2018 году Ирина выиграла чемпионат СМП РСКГ в зачете "Национальный юниор".