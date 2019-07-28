Пьяный водитель разбил техничку 16-летней российской автогонщицы

16-летняя гонщица молодежной программа SMP Racing Ирина Сидоркова опубликовала сообщение об аварии, в которую попали ее брат и отец, управлявший машиной технической поддержки.
– Беда, к сожалению, пришла и к нам. Пьяный (уже заведено уголовное дело) на огромной скорости потерял управление и вылетел в лоб на наш автобус, – написала Сидоркова в Instagram, – В автобусе были папа и брат. Если кратко, то папа жив, но поломался. Сейчас он в больнице. Брат отделался ушибами.
БЕДА, к сожалению, пришла и к нам. Пьяный (уже заведено уголовное дело) на огромной скорости потерял управление и вылетел в лоб на наш автобус. В автобусе были Папа и Брат. Если кратко, то Папа жив, но поломался. Сейчас он в больнице. Брат отделался ушибами, Папа успел подставить свою сторону. Помните сколько раз я писала в ответ на вопрос про страшно ли в автоспорте фразу, которую постоянно повторяет мой Папа, а теперь и я. СТРАШНО ЕХАТЬ ПО ОБЫЧНОЙ ТРАССЕ НА ОБЫЧНОЙ МАШИНЕ! Так как многие страшные вещи могут происходить не по твоей воле и ты бессилен их предотвратить! В автоспорте ВСЕ делается для безопасности и машины, и экип, и трассы, и постоянные проверки техкомов и.т.д. Да и дураков в автоспорт стараются не пускать. А пьяных за рулем я считаю преступниками! Технички у меня больше НЕТ... Дай Бог, чтобы у Папы было все ок.
Сидоркова – одна из немногих российских девушек-пилотов, которая в последние годы заметно прогрессирует. В формульной серии FIA Formula 4 Spain она выступает за команду DriveX Team. В 2018 году Ирина выиграла чемпионат СМП РСКГ в зачете "Национальный юниор".