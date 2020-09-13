Пиастри выиграл чемпионат «Формулы-3»

Пилот «Према» Оскар Пиастри завершил последнюю гонку сезона «Формулы-3» на седьмом месте. Однако он все равно стал чемпионом серии.

Воскресный заезд в Тоскане выиграл гонщик «Хайтека» Лиам Лоусон, вторым стал представитель «Трайдента» Давид Бекман, третьим — Тео Пуршер из «АРТ».

Перед гонкой Пиастри опережал своего напарника Логана Сэрджанта лишь по дополнительным показателям, Пуршер отставал от лидеров на девять очков.

Сэрджант сошел на первом круге гонки. Пуршер смог прорваться на третью позицию после старта с восьмого места, однако этого не хватило до титула. На последних круга Пиастри шел на восьмой строчке, смог совершить обгон на финишной черте и обошел Пуршера в чемпионате на два балла.