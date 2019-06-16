"Кому-то надо оторвать руки". Русинов - о результате "24 часов Ле-Мана"

Роман Русинов, российский пилот команды G-Drive Racing, которая лидировала большую часть суточного марафона, но потеряла 20 минут на пит-стопе из-за поломки в проводке и заняла 6-е место в своем классе, подвел итоги заезда.

– Кому-то надо руки оторвать, а так все нормально, – сказал Русинов. – Если скажут, что не повезло, то нет, ребята. К этой неудаче привело несколько факторов. То, что это запчасть за 10 центов – отдельный вопрос. Главное, что можно сказать – мы бы взяли эту победу, если бы не технические проблемы. Мы как гонщики делали свою работу правильно – скорость, слаженность коллектива была. По среднему кругу мы были далеко впереди. Поэтому после 18 часов гонки был отрыв в три минуты. Когда я заехал на обычный пит-стоп, машина не завелась.

– Что именно сломалось?

– Сломался один из проводов, сломался коннектор. У нас ушло довольно много времени, чтобы поломку найти. В этом и сложность автоспорта, что помимо множества людей здесь задействована техника. Как показывает практика, "Ле-Ман" ты проигрываешь из-за детали, которая стоит меньше евро.

– Это частая ситуация?

– Спросите об этом у "Тойоты", как они проиграли гонку в последний момент. Команду у нас быстрая, все справились, на 100 процентов. Есть к чему стремиться. Нужно проанализировать, что произошло. В автоспорте всегда чему-то учишься.

– Вы свежо выглядите после марафона. В чем секрет?

– Пью энергетик G-Drive. А вы еще не пьете его что ли? Начинайте уже тогда. Я серьезно. (Дмитрий Кузнецов)​