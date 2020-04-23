Житель Владивостока пробежал 100 километров вокруг кровати

Житель Владивостока Дмитрий Якухный устроил необычный марафон на самоизоляции. 43-летний росиянин преодолел 100-километровую дистанцию, бегая вокруг кровати. По его словам, на это ушло 10 часов и 19 минут.

Якухный регулярно участвует в забегах на дальние дистанции, в апреле он должен был пробежать ультрамарафон — 250 км по пустыне Сахара, но соревнование было отменено из-за коронавируса.