5 мая, 19:45

Владимир Никитин — о следующем марафоне: «Пять лет ждали, еще подождут»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Серебряный призер Казанского марафона Владимир Никитин, финишировавший с результатом 2:09.54, что является лучшим дебютом за всю историю российской легкой атлетики, в интервью «СЭ» рассказал, что пока не планирует полностью уходить на шоссе.

— Я правильно понимаю, что летом ждем тебя на дорожке?

— Да, конечно. Сейчас будем готовиться к августовскому чемпионату России, в приоритете 5000 и 10 000 м.

— Дальнейшие планы по марафонам?

— Нужно восстановиться, прийти в себя. После чемпионата России будем смотреть. Пока все мысли о дорожке.

— Если все-таки решите стартовать, то где?

— Хотелось бы, конечно, уже уехать за границу и в Европе в хорошей компании пробежать по ровной трассе.

— Ты же понимаешь, что сейчас марафонская тусовка будет от тебя ждать каких-то новых результатов и они будут проклинать дорожку и требовать, чтобы Никитин стартовал марафоны и бежал там на рекорд России?

— Пять лет ждали, еще подождут.

— Пять лет?

— Меня в Казань организаторы начали звать еще пять лет назад.

— Что сдерживало?

— Во-первых, боялся, что упадет скорость, если уйду на марафон. Во-вторых, у меня есть тренер, и он против того, чтобы я полностью уходил, хочет, чтобы я здоровье сохранил.

Владимир Никитин.Будет ли новый рекорд России в марафоне? Отвечает Владимир Никитин
легкая атлетика
Владимир Никитин (легкая атлетика)
