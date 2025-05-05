Легкая атлетика
5 мая, 20:00

Никитин — о призовых деньгах: «Мне остается 55 процентов, пока закрываем ипотеки»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Серебряный призер казанского марафона Владимир Никитин, финишировавший с результатом 2:09.54, что является лучшим дебютом за всю историю российской легкой атлетики, в интервью «СЭ» рассказал о финансовой составляющей карьеры и об изменении приоритетов, после того как стал отцом.

— Сейчас на дорожке начали проводить какие-то этапы, и за последние два года, когда в легкую атлетику начали вкладывать финансы, я заработал неплохие деньги малыми усилиями, — начал Никитин. — Да, на шоссе денег больше, потому что там есть спонсоры, деньги платят за приезд, есть бонусы за время. Сами призовые там невысокие, но если собираешь бонусы, то забираешь хороший куш.

— После того как ВФЛА начала на этапах деньги платить, что удалось купить из важного, дорогого?

— У нас две ипотеки: на меня и на супругу. С призовых я плачу 15 процентов налог, вторые 15 процентов отдаю менеджеру и еще 15 процентов — тренеру. Мне остается 55 процентов. Так что пока закрываем ипотеки. Отцовство меня изменило, стал более серьезным, более ответственным, более взрослым. Начал адекватно смотреть на жизнь и понимать, что в жизни спорт — это не самое главное. Сегодня он есть, а завтра ты закончил, завершил. Семья — то, что действительно важно, она остается навсегда.

Владимир Никитин.Будет ли новый рекорд России в марафоне? Отвечает Владимир Никитин

Владимир Никитин — о следующем марафоне: «Пять лет ждали, еще подождут»

Заборский — о мировом рекорде: «В последний день, когда пошел дождь, было тяжело»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

