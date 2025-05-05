Никитин — о рекордном дебюте на марафоне: «Выходил с холодной головой»

Серебряный призер Казанского марафона Владимир Никитин, финишировавший с результатом 2:09.54, что является лучшим дебютом за всю историю российской легкой атлетики, в интервью «СЭ» рассказал, как сложился бег.

— Сейчас, оглядываясь на бег, что-то бы изменил?

— Все правильно сделал, это же мой первый марафон. Не жалею, что плавно начал и набежал вторую половину.

— Чуть-чуть до победы не хватило, есть такая мысль?

— Если бы я начал добавлять раньше, не после 21-го, а после 20-го километра, мы бы с Димой поборолись на финише, конечно. Было бы намного интереснее. В принципе я даже не заметил, как переключился. 22-й километр у меня получился 2.56, это как-то само собой вышло. Средний темп бега всей дистанции составил 3,03 мин/км, это довольно комфортно. Единственное — за 2 км до финиша я почувствовал, что мышцы ног потеряли эластичность. Гликоген все-таки уходит, даже если ты и питаешься по дистанции.

— Ты 29-кратный чемпион России по легкой атлетике. В Казани как раз можно было округлить счет побед, сидела мысль?

— Я с очень холодной головой выходил, нужно было пробежать дистанцию. О победе не думал.

— А когда увидел спину Димы Неделина?

— До последних 2 км понимал, что еще можно его догнать и побороться за победу. Когда пробежали отсечку 40 км, понял, что не отыграю.

— Ветер мешал?

— Первую половину он был в спину, вторую — почти все время встречный. Так что 50/50.

— То есть ты еще и против ветра вторую половину за 1:30.30 выдал.

— Ну да. Я уже с первых метров впереди бежал, по сути, один. Возьмем Диму Неделина — он бежал в пачке с кенийцами и вперед вышел только на 25-м или 26-м километре, когда у тех начал падать темп. Его это и спасло. Дима молодец, он понял, что нужно выходить, что темп падает. Уникально пробежал, очень ровно обе половины, в одном темпе, все получилось, он молодец.