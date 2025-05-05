Легкая атлетика
5 мая, 19:30

Никитин — о рекордном дебюте на марафоне: «Выходил с холодной головой»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Серебряный призер Казанского марафона Владимир Никитин, финишировавший с результатом 2:09.54, что является лучшим дебютом за всю историю российской легкой атлетики, в интервью «СЭ» рассказал, как сложился бег.

— Сейчас, оглядываясь на бег, что-то бы изменил?

— Все правильно сделал, это же мой первый марафон. Не жалею, что плавно начал и набежал вторую половину.

— Чуть-чуть до победы не хватило, есть такая мысль?

— Если бы я начал добавлять раньше, не после 21-го, а после 20-го километра, мы бы с Димой поборолись на финише, конечно. Было бы намного интереснее. В принципе я даже не заметил, как переключился. 22-й километр у меня получился 2.56, это как-то само собой вышло. Средний темп бега всей дистанции составил 3,03 мин/км, это довольно комфортно. Единственное — за 2 км до финиша я почувствовал, что мышцы ног потеряли эластичность. Гликоген все-таки уходит, даже если ты и питаешься по дистанции.

— Ты 29-кратный чемпион России по легкой атлетике. В Казани как раз можно было округлить счет побед, сидела мысль?

— Я с очень холодной головой выходил, нужно было пробежать дистанцию. О победе не думал.

— А когда увидел спину Димы Неделина?

— До последних 2 км понимал, что еще можно его догнать и побороться за победу. Когда пробежали отсечку 40 км, понял, что не отыграю.

— Ветер мешал?

— Первую половину он был в спину, вторую — почти все время встречный. Так что 50/50.

— То есть ты еще и против ветра вторую половину за 1:30.30 выдал.

— Ну да. Я уже с первых метров впереди бежал, по сути, один. Возьмем Диму Неделина — он бежал в пачке с кенийцами и вперед вышел только на 25-м или 26-м километре, когда у тех начал падать темп. Его это и спасло. Дима молодец, он понял, что нужно выходить, что темп падает. Уникально пробежал, очень ровно обе половины, в одном темпе, все получилось, он молодец.

Владимир Никитин.Будет ли новый рекорд России в марафоне? Отвечает Владимир Никитин

легкая атлетика
Владимир Никитин (легкая атлетика)
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
