В World Athletics продлили отстранение ВФЛА до ноября

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) минимум до ноября 2022 года.

«Совет поддержал три ключевых элемента, которые касаются рекомендаций рабочей группы по восстановлению ВФЛА. В их числе продолжение надзора за мониторингом плана восстановления. Рабочая группа организует независимый аудит процессов в ВФЛА, необходимо отследить выполнение KPI, которые указаны в плане восстановления», — сообщил глава World Athletics Себастьян Коу.

Совет World Athletics рассматривает статус Всероссийской федерации легкой атлетики на каждом своем заседании после заслушивания доклада председателя рабочей группы по России.

ВФЛА была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с Андерсеном, которая отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.