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Привалова надеется на восстановление ВФЛА к концу года

Сергей Разин
корреспондент
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И. о. президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала продление отстранения Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) до ноября.

«Мы находимся в полном контакте с World Athletics и изначально знали, что рассмотрение вопроса о возвращении нам членства в международной федерации будет отложено до проведения аудита, который запланирован на осень. ВФЛА готова предоставить аудиторам всю необходимую информацию по реализации нами дорожной карты восстановления. И уже к концу года мы надеемся на возвращение Всероссийской федерации легкой атлетики членства в международной федерации по итогам следующего заседания совета World Athletics», — приводит слова Приваловой ТАСС.

Глава World Athletics Себастьян Коу. В World Athletics продлили отстранение ВФЛА до ноября

Совет World Athletics рассматривает статус Всероссийской федерации легкой атлетики на каждом своем заседании после заслушивания доклада председателя рабочей группы по России.

ВФЛА была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с Андерсеном, которая отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.

Источник: https://tass.ru/sport/15223671
Ирина Привалова
ВФЛА
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В World Athletics продлили отстранение ВФЛА до ноября
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