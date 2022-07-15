Привалова надеется на восстановление ВФЛА к концу года

И. о. президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала продление отстранения Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) до ноября.

«Мы находимся в полном контакте с World Athletics и изначально знали, что рассмотрение вопроса о возвращении нам членства в международной федерации будет отложено до проведения аудита, который запланирован на осень. ВФЛА готова предоставить аудиторам всю необходимую информацию по реализации нами дорожной карты восстановления. И уже к концу года мы надеемся на возвращение Всероссийской федерации легкой атлетики членства в международной федерации по итогам следующего заседания совета World Athletics», — приводит слова Приваловой ТАСС.

Совет World Athletics рассматривает статус Всероссийской федерации легкой атлетики на каждом своем заседании после заслушивания доклада председателя рабочей группы по России.

ВФЛА была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с Андерсеном, которая отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.