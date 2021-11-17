Андерсен: «В российской легкой атлетике остались люди, которые не приняли новую антидопинговую культуру»

Глава рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен объяснил, почему Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) решила продлить отстранение ВФЛА.

«В российской легкой атлетике все еще остались люди, которые не приняли новую антидопинговую культуру, — приводит слова специалиста ТАСС. — Поэтому ВФЛА еще предстоит сделать много для того, чтобы они не оказывали влияния на новое поколение спортсменов и тренеров».

Также Андресен заявил, что ВФЛА еще не достигла показателей из плана восстановления.

«ВФЛА добилась устойчивого прогресса на пути выполнения условий восстановления в World Athletics, ключевые уже выполнены, в то время как различные показатели из плана восстановления все еще не достигнуты. Кроме того, основываясь на отчетах международных экспертов, рабочая группа считает, что эти изменения отражают новую культуру в ВФЛА, которая отвергает прошлую практику использования допинга и указывает на приверженность чистым соревнованиям», — добавил он.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года из-за допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор отстранение всероссийской федерации продлевалось более 15 раз.