Ласицкене пропустит открытый Кубок Белоруссии в Бресте

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко сообщила, что российская спортсменка Мария Ласицкене пропустит открытый Кубок Белоруссии, который проходит в Бресте.

«У Марии расписан график выступлений. Завтра она должна уже выступать в Ерино. А из-за непогоды старт в Бресте перенесли на день позже. Погода в Бресте по-прежнему остается дождливой.

Команда спортсменки приняла решение не рисковать. Но Маша в ближайшем будущем обязательно вернется в Белоруссию и порадует местных болельщиков своим выступлением», — приводит РИА «Новости» слова Глущенко.

Ласицкене — олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту.

Кубок Белоруссии проходит с 12 по 14 июля. Вчера, 12 июля должны были состояться соревнования у женщин по прыжкам в высоту, но их перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.