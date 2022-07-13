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Сегодня, 14:59

Ласицкене пропустит открытый Кубок Белоруссии в Бресте

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Мария Ласицкене.
Фото Reuters

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко сообщила, что российская спортсменка Мария Ласицкене пропустит открытый Кубок Белоруссии, который проходит в Бресте.

«У Марии расписан график выступлений. Завтра она должна уже выступать в Ерино. А из-за непогоды старт в Бресте перенесли на день позже. Погода в Бресте по-прежнему остается дождливой.
Команда спортсменки приняла решение не рисковать. Но Маша в ближайшем будущем обязательно вернется в Белоруссию и порадует местных болельщиков своим выступлением», — приводит РИА «Новости» слова Глущенко.

Ласицкене — олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту.

Кубок Белоруссии проходит с 12 по 14 июля. Вчера, 12 июля должны были состояться соревнования у женщин по прыжкам в высоту, но их перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220713/lasitskene-1802198526.html
Мария Ласицкене (Кучина)
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