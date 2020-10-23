Умер заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Юрий Волков

Заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Юрий Волков скончался на 81-м году жизни, сообщает его сын, серебряный призер Олимпиады-80 по прыжкам в высоту Константин Волков в Facebook.

«Полчаса назад умер мой отец», — написал Константин Волков.

Причина смерти на данный момент неизвестна.

Волков за свою карьеру подготовил трех заслуженных мастеров спорта СССР, 26 мастеров спорта международного класса, 103 мастеров спорта. Так, его подопечными являются серебряный призер Олимпийских игр-80, чемпион Европы в помещении Константин Волков, чемпион Европы Александр Крупский, чемпион Европы в помещении Владимир Поляков, двукратный чемпион Европы Александр Авербух и другие.