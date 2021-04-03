Умер тренер по легкой атлетике Евгений Загорулько

Заслуженный тренер Российской Федерации по легкой атлетике Евгений Загорулько скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщила олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова.

«Да, по информации, которая пришла, Евгения Петровича действительно не стало. Деталей не знаю, к сожалению. Как я поняла, его не стало в ночи», — цитирует Чичерову «РИА Новости».

Загорулько скончался в ночь на субботу. В пятницу ученик тренера олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов сообщил в Instagram, что Загорулько госпитализирован в тяжелом состоянии.

Напомним, что Чичерова — также ученица Загорулько. Под его началом она победила на Олимпиаде в Лондоне.

Загорулько за свою тренерскую деятельность имеет несколько орденов: орден Дружбы, орден Почета, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 2012 году он был назван «Лучшим тренером года».

Напомним, в июне 2020 года Загорулько дал интервью «СЭ», в котором, в частности, пожаловался на проблемы со здоровьем и рассказал, что, не может получить бесплатной койки в больнице. Тогда главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, который прежде не был знаком с Загорулько лично, связался с коллегой — и перевел ему очень большую сумму.