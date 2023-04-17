Привалова: «Ждем высокий интерес от иностранных легкоатлетов к российским соревнованиям»

Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова поделилась мыслями о допуске иностранных легкоатлетов к соревнованиям в России.

«Учитывая, что больше семи лет, с ноября 2015 года, к нам вообще никто из других стран не приезжал, это большой шаг вперед. Теперь и мы можем приглашать иностранных спортсменов, и наши легкоатлеты могут выезжать на зарубежные соревнования. Да, пока еще сохраняется ряд ограничений, которые носят неспортивный характер, но тут мы находимся в одинаковом положении практически со всеми федерациями нашей страны. Мы ждем высокий интерес к российским соревнованиям, потому что его уже давно проявляли и из Белоруссии, и из Узбекистана, и из Китая. Работы предстоит много. У нас насыщенный календарь», — приводит RT слова Приваловой.

17 апреля пресс-служба ВФЛА сообщила, что иностранные спортсмены смогут выступить на соревнованиях в России.