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Сегодня, 13:55

World Athletics приступила к формированию рабочей группы по допуску российских спортсменов до соревнований

Иван Торопцев
Корреспондент
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Мария Ласицкене.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международная федерация легкоатлетических федераций (World Athletics) приступила к формированию рабочей группы, которая должна будет определить условия допуска российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В данный момент World Athletics формирует состав рабочей группы. Как только он будет определен, организация сделает дополнительное заявление.

23 марта совет World Athletics одобрил создание рабочей группы по вопросу возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Также в World Athletics восстановили членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. Отстранение ВФЛА длилось с ноября 2015 года. Несмотря на это, российские спортсмены пока не могут выступать на международных соревнованиях, поскольку в марте 2022 россиян и белорусов отстранили от участия в турнира из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/17516829
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