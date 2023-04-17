Привалова считает, что ОКР нужно выработать единую позицию по поводу выступления на международных турнирах

Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова рассказала, что организация будет ориентироваться на позицию Олимпийского комитета России в вопросе выступления на международных соревнованиях.

«Мы ждем решения Олимпийского комитета России. Мне кажется, нужен единый подход для всех видов спорта, не должно быть так, что одни федерации выступают и отбираются через Азию, другие — через Европу, а третьи вообще не допущены. Поэтому ОКР нужно выработать единую позицию, которую, я думаю, поддержат все спортивные федерации. В плане квалификации на Олимпиаду мы находимся в лучшем положении, чем другие виды спорта. У нас нет каких-то отборочных стартов, а квалификационные результаты можно показать за месяц с небольшим до старта Игр», — приводит RT слова Приваловой.

Ранее Привалова поделилась мыслями о допуске иностранных легкоатлетов к соревнованиям в России.