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Сегодня, 19:06

Привалова считает, что ОКР нужно выработать единую позицию по поводу выступления на международных турнирах

Алина Савинова
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Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова рассказала, что организация будет ориентироваться на позицию Олимпийского комитета России в вопросе выступления на международных соревнованиях.

«Мы ждем решения Олимпийского комитета России. Мне кажется, нужен единый подход для всех видов спорта, не должно быть так, что одни федерации выступают и отбираются через Азию, другие — через Европу, а третьи вообще не допущены. Поэтому ОКР нужно выработать единую позицию, которую, я думаю, поддержат все спортивные федерации. В плане квалификации на Олимпиаду мы находимся в лучшем положении, чем другие виды спорта. У нас нет каких-то отборочных стартов, а квалификационные результаты можно показать за месяц с небольшим до старта Игр», — приводит RT слова Приваловой.

Ранее Привалова поделилась мыслями о допуске иностранных легкоатлетов к соревнованиям в России.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1137286-privalova-okr-poziciya-vistypleniya
Ирина Привалова
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