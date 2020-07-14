Президент ОКР отреагировал на уход Юрченко с поста главы ВФЛА

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением об уходе Евгения Юрченко с поста главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

— Внезапная отставка Евгения Юрченко вызвала недоумение, хотя в последние годы в нашей легкой атлетике неожиданные события происходят регулярно, — цитирует «РИА Новости» Позднякова. — Спустя без малого 5 месяцев стало очевидно, что со стороны избранного в феврале главы ВФЛА была существенная недооценка объема и глубины проблем, которые предстояло решать. Что привело к переоценке своих возможностей и ресурсов. К тому же полноценной поддержки руководителя внутри легкоатлетического сообщества мы, увы, не увидели, в том числе, со стороны спортсменов. В итоге, избранный антикризисный менеджер вывести организацию из кризиса не смог.

Сейчас большие опасения в связи с отставкой президента ВФЛА вызывает тот факт, что совсем скоро состоится совет World Athletics, к которому нашей федерации очень важно последовательно и четко донести до членов совета свою позицию по защите интересов и прав чистых атлетов. Прежде всего, в той части, что спортсмены не могут и не должны нести коллективную ответственность или являться заложниками финансовых разногласий между третьими юридическими лицами.

Юрченко объявил об уходе с поста главы ВФЛА в понедельник, 13 июля. Он был избран президентом организации 28 февраля этого года.