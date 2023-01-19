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Мошенники вывели со счета восьмикратного олимпийского чемпиона Болта 12,7 миллиона долларов

Иван Шитик
Корреспондент
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Усэйн Болт.
Фото Reuters

Мошенники вывели со счета восьмикратного олимпийского чемпиона ямайского бегуна Усэйна Болта 12,7 миллиона долларов, пишет Daily Mail.

Знаменитый легкоатлет впервые заметил нестыковку в своих счетах 11 января 2023 года.

Отдел финансовых расследований Ямайки начал расследование и изучают дело в инвестиционной компании Stocks and Securities Limited (SSL).

Предполагается, что к пропаже денег может быть причастен бывший сотрудник компании.

Позднее адвокат Болта сообщил, что на счету, на котором хранится часть сбережений спортсмена, осталось лишь 12 тысяч долларов. По словам Линтона Гордона, после исчезновения средств регулирующие органы не общались ни с ним, ни с его клиентом. Если деньги не вернутся Болту в течение восьми дней, адвокат намерен передать дело в Верховный суд в Кингстоне.

Усэйн Болт
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