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19 августа 2025, 19:20

Легкоатлетка Ганеева заявила, что МОК вынудил Исинбаеву уехать из России

Руслан Минаев
Елена Исинбаева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывшая легкоатлетка Вера Ганеева заявила, что двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева уехала из России из-за требования Международного олимпийского комитета (МОК).

«Ей сказали: либо ты выбираешь нашу сторону и просто отмалчиваешься, и мы тебя не лишаем рекордов, либо ты поддерживаешь свою страну, но тогда знай: мы подставим тебя так, что мы аннулируем все твои рекорды», — сказала Ганеева на «Радио 1».

Елена Исинбаева.Исинбаевой вновь заблокировали банковские счета. Причина — неоплаченные долги после отъезда из России

Исинбаева является двукратной олимпийской чемпионкой (2004, 2008), трехкратной чемпионкой мира на открытом воздухе и четырехкратной — в помещении. По информации СМИ, спортсменка с семьей живет на острове Тенерифе на Канарах.

Источник: Радио 1
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Елена Исинбаева
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