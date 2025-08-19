Легкоатлетка Ганеева заявила, что МОК вынудил Исинбаеву уехать из России

Бывшая легкоатлетка Вера Ганеева заявила, что двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева уехала из России из-за требования Международного олимпийского комитета (МОК).

«Ей сказали: либо ты выбираешь нашу сторону и просто отмалчиваешься, и мы тебя не лишаем рекордов, либо ты поддерживаешь свою страну, но тогда знай: мы подставим тебя так, что мы аннулируем все твои рекорды», — сказала Ганеева на «Радио 1».

Исинбаева является двукратной олимпийской чемпионкой (2004, 2008), трехкратной чемпионкой мира на открытом воздухе и четырехкратной — в помещении. По информации СМИ, спортсменка с семьей живет на острове Тенерифе на Канарах.