Чемпионку Европы в тройном прыжке украинку Бех-Романчук дисквалифицировали за допинг

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Срок дисквалификации будет исчисляться с 13 мая, когда 30-летняя спортсменка была отстранена из-за обнаружения в ее пробе тестостерона.

Бех-Романчук является чемпионкой Европы 2022 года в тройном прыжке. Также на ее счету серебро чемпионата мира-2019 в прыжках в длину и тройном прыжке на ЧМ-2023.