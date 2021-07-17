Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене выиграла еще один турнир в Финляндии. На этот раз для победы хватило 1,92 м.

Все три попытки на 1,97 м оказались неудачными. Напомним, что в начале недели спортсменка впервые за 1,5 месяца вышла в сектор — и сразу же преодолела знаковые 2 м. У лидера мирового сезона украинки Ярославы Магучих в активе есть прыжок на 2,03 м. Возможно, до Олимпийских игр Ласицкене выступит еще раз — 24 июля в Москве.