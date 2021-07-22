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Допинг

Эквадорский спринтер Киньонес отстранен на год

11:33

Эквадорский бегун на короткие дистанции Алекс Киньонес отстранен от соревнований на год за нарушение антидопинговых правил, информирует пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

31-летний легкоатлет не предоставил данные о своем местоположении для допинг-тестирования. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 июня, а все результаты спортсмена с 19 мая 2021 года аннулированы. Он может обжаловать данное решение.

Киньонес является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года в беге на 200 м. Кроме того, он — чемпион Панамериканских игр-2019.

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