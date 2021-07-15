Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене довольна победой на турнире в финском городе Йоэнсуу. Она заняла первое место, показав свой лучший результат в сезоне (1,91 м).

«Старт получился ярким, хоть и немного затянутым. Полные трибуны болельщиков — все это возвращает к жизни. Рада результату, рада, что меня ничто не тревожит в плане здоровья. Ни в коем случае не расслабляемся и продолжаем работать. Самое интересное впереди. До Олимпийских игр есть еще время для подготовки, и я надеюсь, мы проведем его очень качественно. Впереди еще один старт в Финляндии в субботу, завтра мы туда выезжаем. Спасибо этому старту, двигаемся дальше. И еще я очень рада победе здесь Кости Холмогорова и что все больше наших спортсменов имеют возможность выезжать на международные старты», — цитирует пресс-служба ВФЛА Ласицкене.

Следующий старт у Марии запланирован на 17 июля еще в одном финском городе — Лапинлахти.