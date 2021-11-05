Бывший генсекретарь ВФЛА заявил, что за Украиной давно велось наблюдение со стороны ВАДА
Бывший генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов заявил, что за Украиной давно велось наблюдение со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
«Проблемы с допинговыми нарушениями существуют во всем мире, — приводит слова Бутова RT. — Я об этом говорил еще в 2015 году. Предлагал подходить к проблеме комплексно, а не наказывать отдельные страны. Иначе это будут бомбы замедленного действия, которые начнут взрываться в самый неожиданный момент. Не зря существовал список из пяти стран, которые были под пристальным контролем у ВАДА. В него входила и Украина».
По его мнению, по данному вопросу стоит ждать реакции от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) и от независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit.
«В свое время World Athletics очень мудро поступила, создав данную структуру. Всё, что связано с приемом запрещенных препаратов, теперь направляется туда. Данный орган расследует дела. Причем делает все тихо и мирно, а потом уже объявляет свои решения. Не исключаю, что в данном случае расследование также ведется, просто мы об этом не знаем», — сказал он.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/924780-butov-ukraina-rossiya-doping-vfla
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