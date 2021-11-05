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Бывший генсекретарь ВФЛА заявил, что за Украиной давно велось наблюдение со стороны ВАДА

14:59

Бывший генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов заявил, что за Украиной давно велось наблюдение со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Проблемы с допинговыми нарушениями существуют во всем мире, — приводит слова Бутова RT. — Я об этом говорил еще в 2015 году. Предлагал подходить к проблеме комплексно, а не наказывать отдельные страны. Иначе это будут бомбы замедленного действия, которые начнут взрываться в самый неожиданный момент. Не зря существовал список из пяти стран, которые были под пристальным контролем у ВАДА. В него входила и Украина».

По его мнению, по данному вопросу стоит ждать реакции от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) и от независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit.

«В свое время World Athletics очень мудро поступила, создав данную структуру. Всё, что связано с приемом запрещенных препаратов, теперь направляется туда. Данный орган расследует дела. Причем делает все тихо и мирно, а потом уже объявляет свои решения. Не исключаю, что в данном случае расследование также ведется, просто мы об этом не знаем», — сказал он.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/924780-butov-ukraina-rossiya-doping-vfla

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