Ласицкене стала одной из основных претенденток на звание лучшей легкоатлетки года в Европе

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту, россиянка Мария Ласицкене попала в тройку финалистов голосования на звание лучшей спортсменки года по версии Европейской легкоатлетической ассоциации, сообщает пресс-служба организации.

Ее соперницами станут двукратная чемпионка Олимпиады-2020 в Токио нидерландка Сифан Хассан (бег на 5 000 м и 10 000 м) и серебряный призер Олимпиады в Токио в метании молота полька Анита Влодарчик.

двукратная чемпионка Игр в Токио нидерландка Сифан Хассан (бег на 5 000 м и 10 000 м) и серебряный призер Олимпиады в Токио в метании молота полька Анита Влодарчик.

В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой, в сентябре она победила в финале «Бриллиантовой лиги».

Победительница будет объявлена 16 октября.