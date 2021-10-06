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Ласицкене стала одной из основных претенденток на звание лучшей легкоатлетки года в Европе

Мария Ласицкене попала в тройку претенденток на звание лучшей легкоатлетки года в Европе
16:07
Мария Ласицкене. Фото Vanguard Newspapers
Мария Ласицкене. Фото Vanguard Newspapers
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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту, россиянка Мария Ласицкене попала в тройку финалистов голосования на звание лучшей спортсменки года по версии Европейской легкоатлетической ассоциации, сообщает пресс-служба организации.

Ее соперницами станут двукратная чемпионка Олимпиады-2020 в Токио нидерландка Сифан Хассан (бег на 5 000 м и 10 000 м) и серебряный призер Олимпиады в Токио в метании молота полька Анита Влодарчик.

двукратная чемпионка Игр в Токио нидерландка Сифан Хассан (бег на 5 000 м и 10 000 м) и серебряный призер Олимпиады в Токио в метании молота полька Анита Влодарчик.

В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой, в сентябре она победила в финале «Бриллиантовой лиги».

Победительница будет объявлена 16 октября.

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Иван Шитик все материалы автора

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