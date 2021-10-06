Спринтер, из-за которого Болт лишился олимпийского золота, снова попался на допинге

Ямайский спринтер Неста Картер во второй раз за свою карьеру сдал положительный результат на допинг и может получить пожизненную дисквалификацию. В июне 2016 года после перепроверки анализов Олимпиады-2008 в пробе этого спортсмена было обнаружено запрещенное вещество метилгексанамин. В результате МОК лишил сборную Ямайки победы в эстафете 4x100 метров — если бы не этот инцидент, у великого Усэйна Болта было бы сейчас не восемь, а девять олимпийских титулов. При этом Неста сохранил титул олимпийского чемпиона 2012 года в эстафете.

Картер отбыл дисквалификацию, а в августе этого года 35-летний спринтер объявил о завершении карьеры — якобы из-за болезни, которая требует постоянного приема запрещенного препарата. Однако теперь выясняется, что это лекарство (название которого пока не уточняется) весной этого года было найдено в допинг-пробе спортсмена, и теперь его ждет наказание. Личный рекорд Несты на стометровке — 9,78 секунды, что является девятым временем в истории и четвертым результатом среди всех спринтеров Ямайки.