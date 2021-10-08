Звездной бегунье из Нигерии грозит восемь лет дисквалификации

Бегунья на спринтерские дистанции из Нигерии Блессинг Окагбаре обвиняется по трем пунктам нарушения антидопинговых правил и может быть дисквалифицирована на восемь лет или пожизненно.

Блессинг была одной из фавориток Олимпиады-2020 на дистанции 100 метров, но успела выступить в Токио только в предварительных стартах. Затем пришли новости о положительном тесте Окагбаре на гормон роста, который был взят накануне Игр во время внесоревновательного теста. После этого нигерийка была отстранена, и сейчас ждет наказания.

Также выяснилось, что в анализах бегуньи, взятых 20 июня и 29 июля также содержится ЭПО. При этом сама 32-летняя спортсмена оказывается сотрудничать с антидопинговыми организациями и требует разбирательства в CAS. Но шансов на оправдание Окагбаре практически нет.