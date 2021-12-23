Ласицкене отправила заявку на нейтральный статус и оплатила взнос

Ольга Назарова, менеджер олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене сообщила, что спортсменка заполнила заявку на получение нейтрального статус и заплатила взнос.

«Мария заполнила заявку и отправила ее в ВФЛА, заплатив требуемый взнос. Теперь ждем сопроводительное письмо от РУСАДА о поддержке ее заявки. Как только этот документ будет получен, заявка будет сразу отправлена в международную федерацию», — приводит ТАСС слова Назаровой.

Вчера, 22 декабря World Athletics утвердила процедуру выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. За оформление статуса атлетам старше 20 лет нужно заплатить 250 долларов, спортсменам младше 20 лет надо заплатить 100 долларов. Заявки будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от ВФЛА и РУСАДА, в которых должна содержаться полная информация о спортсмене.