World Athletics утвердила процедуру выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) утвердила процедуру выдачи нейтрального статуса российским спортсменам для участия в международных соревнованиях 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба World Athletics.

Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от ВФЛА и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсмене. Атлет за последние 12 месяцев должен входить в пул допинг-тестирования.

На время приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в международной федерации отечественные легкоатлеты могут выступать на зарубежных стартах только в статусе нейтральных спортсменов.