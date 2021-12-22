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World Athletics утвердила процедуру выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам

22 декабря, 23:41

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) утвердила процедуру выдачи нейтрального статуса российским спортсменам для участия в международных соревнованиях 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба World Athletics.

Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от ВФЛА и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсмене. Атлет за последние 12 месяцев должен входить в пул допинг-тестирования.

На время приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в международной федерации отечественные легкоатлеты могут выступать на зарубежных стартах только в статусе нейтральных спортсменов.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13277267

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Иван Шитик все материалы автора
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