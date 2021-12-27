Клишина: «Операцию не делала, нога заживала сама»

Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала, как проходит восстановление после травмы.

Напомним, Клишина получила травму 1 августа во время квалификации в прыжках в длину на Олимпиаде в Токио. Спортсменка не смогла выполнить третью попытку из-за повреждения задней поверхности бедра. Медицинское обследование выявило у легкоатлетки разрыв одной из мышц.

— Как ваша нога после травмы на Олимпиаде, готова к нагрузкам?

— Главное, что я морально отдохнула. На восстановление требовалось больше времени. Понятно, что я двигалась, не сидела на месте все это время, прорабатывала мышцу. Никакого дискомфорта в ноге сейчас не ощущаю, но нужно посмотреть, как она будет переносить более интенсивные тренировки. Операцию не делала, нога заживала сама, и как она отреагирует на нагрузку, пойму в процессе. К зимнему сезону, конечно, не успею подготовиться, времени совсем немного осталось, а форсировать восстановление в такой ситуации точно не стоит, — приводит слова легкоатлетки RT.

— Получается, подготовка будет построена к летнему чемпионату мира?

— На самом деле, я сейчас вообще не строю никаких планов. И из-за травмы, и из-за того, что у нас в легкой атлетике не все так радужно и прекрасно, как хотелось бы. Поэтому буду смотреть, как все будет развиваться, как я буду себя чувствовать, потому что я привыкла делать что-то либо на 100%, либо не делать совсем. И если здоровье не будет позволять мне выкладываться, нужно будет думать, куда двигаться дальше.