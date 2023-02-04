Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 18:28

Ласицкене выиграла Кубок губернатора Краснодарского края

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене выиграла Кубок губернатора Краснодарского края в прыжках в высоту в помещении.

30-летняя спортсменка пообедали с результатом 1,98 метра. Эту высоту она покорила со второй попытки и обновила лучший результат сезона в России в помещении.

Второй стала Кристина Королева (1,91), третьей — Надежда Андрюхина (1,88).

Следующим соревнованием для олимпийской чемпионки станет легкоатлетический турнир «Русская зима», который пройдет в Москве 10 февраля.

Мария Ласицкене (Кучина)
1
Читайте также
Федор Емельяненко: или суперкрасивый уход из ММА, или новые тонны хейта
Вратарь Илья Сорокин опроверг слухи об отношениях с актрисой Марго Робби
Офицер США в отставке рассказал об уловке Вашингтона в отношении Киева
Захарова высмеяла заявление МИД Франции о звонках Макрона Путину
Норвежскую журналистку изумила выставка о детях Донбасса в Москве
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 63 российских бойцов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ласицкене будет участвовать во Всероссийских соревнованиях «Кубок губернатора Краснодарского края»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости