Ласицкене выиграла Кубок губернатора Краснодарского края

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене выиграла Кубок губернатора Краснодарского края в прыжках в высоту в помещении.

30-летняя спортсменка пообедали с результатом 1,98 метра. Эту высоту она покорила со второй попытки и обновила лучший результат сезона в России в помещении.

Второй стала Кристина Королева (1,91), третьей — Надежда Андрюхина (1,88).

Следующим соревнованием для олимпийской чемпионки станет легкоатлетический турнир «Русская зима», который пройдет в Москве 10 февраля.