Ласицкене выиграла Кубок губернатора Краснодарского края
Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене выиграла Кубок губернатора Краснодарского края в прыжках в высоту в помещении.
30-летняя спортсменка пообедали с результатом 1,98 метра. Эту высоту она покорила со второй попытки и обновила лучший результат сезона в России в помещении.
Второй стала Кристина Королева (1,91), третьей — Надежда Андрюхина (1,88).
Следующим соревнованием для олимпийской чемпионки станет легкоатлетический турнир «Русская зима», который пройдет в Москве 10 февраля.
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