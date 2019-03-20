Лашманова подала заявку на получение нейтрального статуса

Чемпионка мира и Олимпийских игр по спортивной ходьбе россиянка Елена Лашманова подала заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) на получение нейтрального статуса. Об этом сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

- По состоянию на утро 20 марта к нам поступили заявки от 249 легкоатлетов, 233 из них уже отправлены в ИААФ, в том числе и заявка Елены Лашмановой, - цитирует ТАСС Юхареву.

Победительница Олимпиады-2012 и чемпионата мира - 2013 в ходьбе на 20 км Лашманова, как ранее сообщили в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), по итогам первых двух месяцев 2019 года стала одной из самых тестируемых спортсменок. С начала года она проходила допинг- контроль пять раз. Лашманова, в середине февраля занявшая первое место на командном чемпионате России в ходьбе на 20 км, в феврале тестировалась четыре раза (в январе - один). В 2018 году офицеры допинг-контроля РУСАДА проверяли спортсменку 11 раз.