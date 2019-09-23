Легкая атлетика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Легкая атлетика

Лашманова и Чичерова находятся под расследованием из-за перепроверки проб

13:48

Чемпионки Олимпийских игр 2012 года Елена Лашманова и Анна Чичерова, а также еще 12 российских легкоатлетов находятся под расследованием в связи с перепроверкой базы данных московской антидопинговой лаборатории, информирует официальный сайт ВФЛА. Как отмечается, из-за этого им отказано в получении нейтрального статуса.

Ранее стало известно, что ИААФ отказала в допуске к международным соревнованиям в нейтральном статусе на 2019 год 18 российским легкоатлетам.

Наличие в прошлом дисквалификаций за нарушение антидопинговых правил указано в качестве отягчающих обстоятельств для получения нейтрального статуса для Анны Авдеевой, Чичеровой, Екатерины Коневой, Екатерины Завьяловой и Александры Гуляевой.

Напомним, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории. ВАДА запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.

Дополнительная информация

http://rusathletics.info/113268

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир