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Эфиопский бегун Сисей Лемма одержал победу на Лондонском марафоне

14:13

Эфиопский бегун Сисей Лемма победил на Лондонском марафоне, преодолев дистанцию 42,195 км за 2 часа 4 минуты 1 секунду.

Второе место занял кениец Винсент Кипчумба, отставший от победителя на 27 секунд. Третьим стал эфиоп Мосинет Геремеу (+0.40).

В женских соревнованиях первой стала кенийка Джойсилин Джепкосгеи (2:17.43), второе место заняла эфиопка Дегиту Азимерау (+0.15), на третьем — ее соотечественница Эшет Бекере (+0.35).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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