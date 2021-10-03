Эфиопский бегун Сисей Лемма одержал победу на Лондонском марафоне

Эфиопский бегун Сисей Лемма победил на Лондонском марафоне, преодолев дистанцию 42,195 км за 2 часа 4 минуты 1 секунду.

Второе место занял кениец Винсент Кипчумба, отставший от победителя на 27 секунд. Третьим стал эфиоп Мосинет Геремеу (+0.40).

В женских соревнованиях первой стала кенийка Джойсилин Джепкосгеи (2:17.43), второе место заняла эфиопка Дегиту Азимерау (+0.15), на третьем — ее соотечественница Эшет Бекере (+0.35).