Спортсменка из Бахрейна установила мировой рекорд в беге на 10 километров
13:43
На турнире по легкой атлетике в Женеве спортсменка из Бахрейна Калькидан Гезань установила новый мировой рекорд в беге на 10 км, сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
Легкоатлетка преодолела дистанцию за 29 минут 38 секунд. Ранее рекорд принадлежал кенийке Джойсилин Джепкосгеи (29.43).
30-летняя Гезань на Олимпийских играх в Токио заняла второе место в беге на 10 000 м.
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