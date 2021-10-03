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Спортсменка из Бахрейна установила мировой рекорд в беге на 10 километров

13:43

На турнире по легкой атлетике в Женеве спортсменка из Бахрейна Калькидан Гезань установила новый мировой рекорд в беге на 10 км, сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Легкоатлетка преодолела дистанцию за 29 минут 38 секунд. Ранее рекорд принадлежал кенийке Джойсилин Джепкосгеи (29.43).

30-летняя Гезань на Олимпийских играх в Токио заняла второе место в беге на 10 000 м.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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