Французский бегун скончался во время марафона в Сахаре

Французский бегун скончался во время второго этапа шестидневного марафона в пустыне Сахара, сообщает пресс-служба соревнований. Ему было 50 лет.

Причиной смерти стала остановка сердца. Отмечается, что медики делали все возможное, но спасти бегуна не удалось. Из уважения к семье атлета, его имя раскрывать не стали.

Сахарский марафон — шестидневный сверхмарафон, который проводится ежегодно в пустыне Сахара с 1986 года. Его дистанция составляет около 250 км. Марафон был организован французским промоутером Патриком Бауэром.