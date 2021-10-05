Французский бегун скончался во время марафона в Сахаре
18:08
Французский бегун скончался во время второго этапа шестидневного марафона в пустыне Сахара, сообщает пресс-служба соревнований. Ему было 50 лет.
Причиной смерти стала остановка сердца. Отмечается, что медики делали все возможное, но спасти бегуна не удалось. Из уважения к семье атлета, его имя раскрывать не стали.
Сахарский марафон — шестидневный сверхмарафон, который проводится ежегодно в пустыне Сахара с 1986 года. Его дистанция составляет около 250 км. Марафон был организован французским промоутером Патриком Бауэром.
Дополнительная информация:
https://www.marathondessables.com/en/news/marathon-des-sables-mourning-1285
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю