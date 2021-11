Тренер трех олимпийских чемпионов по легкой атлетике обвинен в сексуальных домогательствах

Американский центр безопасности спорта (US Center for SafeSport) проведет расследование в отношении американского тренера по легкой атлетике Раны Райдера, который обвиняется в сексуальных домогательствах, сообщает The Guardian.

Райан Стивенс, адвокат тренера, заявил, что обвинения в адрес Райдера являются необоснованными и бездоказательными.

«Центр безопасности спорта не направил Райдеру уведомления о предъявленных обвинениях, — приводит слова Стивенса The Guardian. — Подозрительные сроки и мотивы, о которых говорится в жалобах, являются безосновательной атакой на репутацию тренера. Они должны быть исследованы и проверены».

Федерация легкой атлетики Великобритании порекомендовала подопечным Рейдера — легкоатлетам Адаму Джемили и Дэрил Нейте прекратить любые контакты со специалистом.

Аналогичные рекомендации были отправлены всем британским атлетам, которые рассматривали возможность тренироваться под руководством Райдера.

51-летний Райдер является тренером олимпийских чемпионов канадца Андре Де Грасса, а также американцев Кристиана Тейлора и Тианы Бартолетты.