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Ярослава Магучих рассказала, что для украинских спортсменов появились инструкции по поведению на соревнованиях

14:01
Ярослава Магучих. Фото Reuters
Ярослава Магучих. Фото Reuters
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала, что для спортсменов из Украины появились инструкции того, как вести себя на соревнованиях.

«Инструкции появились. Но двигаемся дальше и посмотрим, как это будет в будущем. Реакция на фото? Конечно, немного эмоционально тяжело. Это было тяжело, когда мы были на Олимпиаде, когда все случилось. Но потом меня мой тренер настраивала, что надо абстрагироваться, делать свое дело и более спокойно реагировать на это. Благодарю ее и моих родителей, которые меня поддерживали, и еще многих людей, которые оказывали поддержку. Это помогало не опускать руки», — цитирует Магучих «Информатор».

9 сентября, в Instagram австралийской легкоатлетки Элинор Паттерсон появилось фото, на котором Ласицкене и Магучих стоят рядом друг с другом. На Олимпиаде в Токио спортсменки также сделали совместный снимок после награждения. Фотография спровоцировала скандал на Украине. После возвращения украинки на родину со ней провели беседу в Министерстве обороны Украины, а болельщики раскритиковали легкоатлетку в соцсетях.

Дополнительная информация:

https://dp.informator.ua/2021/09/16/olimpijskaya-prizerka-iz-dnepra-yaroslava-maguchih-rasskazala-ob-olimpiade-brilliantovoj-lige-i-fotoskandale/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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