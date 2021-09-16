Ярослава Магучих рассказала, что для украинских спортсменов появились инструкции по поведению на соревнованиях
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала, что для спортсменов из Украины появились инструкции того, как вести себя на соревнованиях.
«Инструкции появились. Но двигаемся дальше и посмотрим, как это будет в будущем. Реакция на фото? Конечно, немного эмоционально тяжело. Это было тяжело, когда мы были на Олимпиаде, когда все случилось. Но потом меня мой тренер настраивала, что надо абстрагироваться, делать свое дело и более спокойно реагировать на это. Благодарю ее и моих родителей, которые меня поддерживали, и еще многих людей, которые оказывали поддержку. Это помогало не опускать руки», — цитирует Магучих «Информатор».
9 сентября, в Instagram австралийской легкоатлетки Элинор Паттерсон появилось фото, на котором Ласицкене и Магучих стоят рядом друг с другом. На Олимпиаде в Токио спортсменки также сделали совместный снимок после награждения. Фотография спровоцировала скандал на Украине. После возвращения украинки на родину со ней провели беседу в Министерстве обороны Украины, а болельщики раскритиковали легкоатлетку в соцсетях.
Дополнительная информация:
https://dp.informator.ua/2021/09/16/olimpijskaya-prizerka-iz-dnepra-yaroslava-maguchih-rasskazala-ob-olimpiade-brilliantovoj-lige-i-fotoskandale/
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