Гимнастка Нагорная рассказала, что сделала с иномаркой, которую ей подарили за серебро Олимпиады-2016

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Дарьи Нагорной, чемпионки мира и серебряного призера Олимпиады-2016 по спортивной гимнастике, жены победителя Игр-2020 Никиты Нагорного. Дарья раскрыла свои автомобильные вкусы.

— Почему из автомобилей выбрала именно «порше»? — вопрос Нагорной.

— У меня до этого уже была машина такой марки. Я думала, какую следующую взять, но так ни к чему и не пришла. В итоге снова остановилась на «порше». Очень удобный и комфортный для меня вариант.

— Никита рассказывал, что сделал тебе сюрприз. Ты действительно не знала, что супруг подарит тебе такую машину?

— Нет. Он настаивал, чтобы я продала старую, чтобы сменить на новую.

— Сам Никита на чем сейчас ездит?

— На «олимпийском» BMW X5.

— У тебя никогда не возникала идея ему машину подарить?

— С ним немного сложнее. У него сейчас одна нравится, завтра — другая. Возможно, когда-то это произойдет, но пока — нет.

— Ты серебряный призер Олимпиады. Тебе дарили BMW X4. Что стало с ней?

— Я два года на ней проездила. И потом поменяла на «порше».

— А чем не устраивала «олимпийская»?

— Надоел белый цвет, очень быстро пачкалась.