Янсруд победил в скоростном спуске, Свиндаль завоевал серебро в последней гонке в карьере

Норвежец Хьетиль Янсруд завоевал золото в скоростном спуске на чемпионате мира, который проходит в шведском Оре. Второе место занял еще один представитель Норвегии Аксель Лунд Свиндаль, для которого эта гонка стала последней в карьере. Бронза досталась австрийцу Винсенту Крихмайру.
Горные лыжи
Оре (Швеция)
Чемпионат мира
Мужчины
Скоростной спуск
1. Хьетиль Янсруд (Норвегия) - 1.19,98
2. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) - 1.20,00
3. Винсент Крихмайр (Австрия) - 1.20,31
4. Беат Фойц (Швейцария) - 1.20,42
5. Маттиас Майер (Австрия) - 1.20,63
6. Доминик Парис (Италия) - 1.20,72
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