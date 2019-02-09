Янсруд победил в скоростном спуске, Свиндаль завоевал серебро в последней гонке в карьере

Норвежец Хьетиль Янсруд завоевал золото в скоростном спуске на чемпионате мира, который проходит в шведском Оре. Второе место занял еще один представитель Норвегии Аксель Лунд Свиндаль, для которого эта гонка стала последней в карьере. Бронза досталась австрийцу Винсенту Крихмайру.

Горные лыжи

Оре (Швеция)

Чемпионат мира

Мужчины

Скоростной спуск

1. Хьетиль Янсруд (Норвегия) - 1.19,98

2. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) - 1.20,00

3. Винсент Крихмайр (Австрия) - 1.20,31

4. Беат Фойц (Швейцария) - 1.20,42

5. Маттиас Майер (Австрия) - 1.20,63

6. Доминик Парис (Италия) - 1.20,72

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