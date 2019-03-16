Шиффрин завоевала золото в слаломе на этапе Кубка мира в Андорре

Американская горнолыжница Микаела Шиффрин стала первой в слаломе на этапе Кубка мира в Андорре. Результат 24-летней спортсменки составил 1 минуту 48,15 секунды по сумме двух попыток.

Второе место заняла представительница Швейцарии Венди Хольденер (1.48,22), третье - словачка Петра Влгова (1.49,35).

Горные лыжи

Сольдеу (Андорра)

Кубок мира

Женщины

Слалом

1. Микаела Шиффрин (США) - 1.48,15 (53,42 + 54,73)

2. Венди Хольденер (Швейцария) - 1.48,22 (53,14 + 55,08)

3. Петра Влгова (Словакия) - 1.49,35 (54,36 + 54,99)

4. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) - 1.49,73 (54,40 + 55,33)

5. Фрида Хансдоттер (Швеция) - 1.50,04 (54,67 + 55,37)

6. Бернадетт Шильд (Австрия) - 1.50,45 (55,09 + 55,36)

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