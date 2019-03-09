Кристофферсен победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Словении

Норвежский горнолыжник Хенрик Кристофферсен стал первым в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в словенской Краньска-Горе. 24-летний спортсмен показал результат 2 минуты 26,63 по сумме двух попыток.

Вторым стал еще один норвежец Расмус Виндингстад (2.26,87), третьим - представитель Швейцарии Марко Одерматт (2.27,19).

Горные лыжи

Краньска-Гора (Словения)

Кубок мира

Мужчины

Гигантский слалом

1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) - 2.26,63 (1.14,25 + 1.12,38)

2. Расмус Виндингстад (Норвегия) - 2.26,87 (1.14,92 + 1.11,95)

3. Марко Одерматт (Швейцария) - 2.27,19 (1.15,39 + 1.11,80)

4. Седрик Ноджер (Швейцария) - 2.27,49 (1.15,17 + 1.12,32)

5. Алексис Пентюро (Франция) - 2.27,50 (1.14,52 + 1.12,98)

6. Марсель Хиршер (Австрия) - 2.27,55 (1.14,66 + 1.12,89)

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