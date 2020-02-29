Крихмайр стал лучшим в супергиганте на этапе Кубка мира в Хинтерстодере
17:08
Австрийский горнолыжник Винсент Крихмайр выиграл супергигант на этапе Кубка мира в Хинтерстодере. Лучшим из россиян стал Павел Трихичев, который занял 27-е место.
Хинтерстодер (Австрия)
Кубок мира
Мужчины
Супергигант
1. Винсент Крихмайр (Австрия) — 1.33,08
2. Мауро Кавицель (Швейцария) — 1.33,13
3. Маттиас Майер (Австрия) — 1.33,16
4. Алексис Пентюро (Франция) — 1.33,32
5. Беат Фойц (Швейцария) — 1.34,01
6. Хьетиль Янсруд (Норвегия) — 1.34,23
27. Павел Трихичев (Россия) — 1.37,22
46. Иван Кузнецов (Россия) — 1.39,48